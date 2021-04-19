GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

Nom de la cryptomonnaieGLQ

ClassementNo.1678

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,05%

Offre en circulation339 999 895

Offre maximale0

Offre totale650 000 000

Taux de circulation%

Date d'émission2021-04-19 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.19629964016231385,2024-03-21

Prix le plus bas0.00118026196749609,2022-06-18

Blockchain publiqueETH

