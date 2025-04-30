GORK

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Nom de la cryptomonnaieGORK

ClassementNo.2096

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation999,993,896.21

Offre maximale999,993,896.21

Offre totale999,993,896.21

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08752514903536558,2025-05-04

Prix le plus bas0.000064774300335548,2025-04-30

Blockchain publiqueSOL

Introduction@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.