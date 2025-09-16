GRIPPY

Grippy on Base est là pour reprendre le contrôle de la chaîne avec une communauté solide et des détenteurs engagés. Sa mission est claire : unir la culture, créer un véritable élan et obtenir la place qu’il mérite en tant que mème numéro 1 sur Base.

Nom de la cryptomonnaieGRIPPY

ClassementNo.4669

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.016345000731503544,2025-10-10

Prix le plus bas0.000004578676747195,2025-09-16

Blockchain publiqueBASE

IntroductionGrippy on Base est là pour reprendre le contrôle de la chaîne avec une communauté solide et des détenteurs engagés. Sa mission est claire : unir la culture, créer un véritable élan et obtenir la place qu’il mérite en tant que mème numéro 1 sur Base.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.