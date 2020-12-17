GRT

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieGRT

ClassementNo.102

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.19%

Offre en circulation10,673,005,417.887098

Offre maximale0

Offre totale11,448,013,751.220224

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.87513516,2021-02-12

Prix le plus bas0,2020-12-17

Blockchain publiqueETH

