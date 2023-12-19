GTAVI

The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto.

Nom de la cryptomonnaieGTAVI

ClassementNo.7241

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale2 025 000 000 000 000 000

Offre totale2 025 000 000 000 000 000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000000000001980773,2023-12-19

Prix le plus bas0.000000000000003947,2024-01-08

Blockchain publiqueBSC

IntroductionThe Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.