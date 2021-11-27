GTC

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Nom de la cryptomonnaieGTC

ClassementNo.917

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.60%

Offre en circulation96,384,727.70514555

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique29.033902808657192,2021-11-27

Prix le plus bas0.11799118156353215,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

