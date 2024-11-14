HAPPY

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Nom de la cryptomonnaieHAPPY

ClassementNo.1824

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation3.333.174.669

Offre maximale3.333.263.251

Offre totale3.333.174.669

Taux de circulation0.9999%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.05720146633296332,2024-11-14

Prix le plus bas0.00037386478219983,2025-11-21

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

