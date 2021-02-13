HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

Nom de la cryptomonnaieHEGIC

ClassementNo.849

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation703,727,349.1958504

Offre maximale3,012,009,888

Offre totale3,012,009,888

Taux de circulation0.2336%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.64228275,2021-02-13

Prix le plus bas0.004946527298549685,2022-05-12

Blockchain publiqueETH

