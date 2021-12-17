HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Nom de la cryptomonnaieHIGH

ClassementNo.812

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3,91%

Offre en circulation78 379 370,15639642

Offre maximale100 000 000

Offre totale100 000 000

Taux de circulation0.7837%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique40.2582090224571,2021-12-17

Prix le plus bas0.1878712699671255,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.