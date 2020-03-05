HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Nom de la cryptomonnaieHNS

ClassementNo.1438

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation677,730,457.32

Offre maximale961,271,165.148

Offre totale677,730,457.32

Taux de circulation0.705%

Date d'émission2020-03-05 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.85278518,2021-05-05

Prix le plus bas0.002111046342623817,2025-11-20

Blockchain publiqueHNS

Secteur

Réseaux sociaux

