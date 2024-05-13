HOPPY

Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie.

Nom de la cryptomonnaieHOPPY

ClassementNo.1597

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation420,690,000,000

Offre maximale420,690,000,000

Offre totale420,690,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000348645327857043,2024-10-31

Prix le plus bas0.000001726464050057,2024-05-13

Blockchain publiqueETH

IntroductionHoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.