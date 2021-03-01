HOPR

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Nom de la cryptomonnaieHOPR

ClassementNo.1084

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation341,173,813

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale394,545,361

Taux de circulation0.3411%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.97174497,2021-03-01

Prix le plus bas0.022206042132622297,2026-01-01

Blockchain publiqueETH

