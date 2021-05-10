ICP

Internet Computer est une blockchain de cloud décentralisé. Elle héberge des applications, des sites web et des systèmes d'entreprise sécurisés et résilients, tout en permettant des interactions multi-chain sans confiance. C'est également un « cloud auto-générant », où l'intelligence artificielle crée des applications pour le grand public à partir d'instructions fournies via le chat. Essayez caffeine.ai et icp.ninja. Le calcul on-chain consomme le token ICP.

Nom de la cryptomonnaieICP

ClassementNo.46

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0005%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)13.35%

Offre en circulation546,200,532.4725312

Offre maximale

Offre totale546,200,532.4725312

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique750.73047694,2021-05-10

Prix le plus bas1.9772524244681915,2025-10-10

Blockchain publiqueICP

ICP/USDC
Internet Computer
