Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Nom de la cryptomonnaieINV

ClassementNo.740

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)7.79%

Offre en circulation725,653.00901637

Offre maximale0

Offre totale727,000

Taux de circulation%

Date d'émission2021-01-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1788.53511267,2021-03-17

Prix le plus bas20.738103277153993,2024-10-11

Blockchain publiqueETH

