IZI

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

Nom de la cryptomonnaieIZI

ClassementNo.1255

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation787,400,000

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation0.3937%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.22582181306541096,2021-12-21

Prix le plus bas0.003707408845399886,2025-05-19

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

