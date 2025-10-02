JDON

Ondo est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain. Sa mission est d’accélérer la transition vers une économie ouverte en développant des plates-formes, des actifs et des infrastructures destinés à intégrer les marchés financiers sur la blockchain.

Nom de la cryptomonnaieJDON

ClassementNo.2124

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3,949.83%

Offre en circulation32,662.74320112

Offre maximale0

Offre totale32,662.74320112

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique36.90868486875765,2025-10-02

Prix le plus bas27.876166532397413,2025-11-21

Blockchain publiqueETH

