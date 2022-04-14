JOJO

JoJoWorld est une plateforme décentralisée d’infrastructure de données 3D qui permet aux créateurs de contribuer et de tokéniser des données spatiales, tout en offrant aux entreprises un accès à des ensembles de données sélectionnés et à des outils d’annotation IA. Propulsée par le token JOJO, elle fournit de la valeur grâce aux incitations, à la gouvernance et à un accès fluide à des ressources 3D de haute qualité pour des applications en intelligence artificielle, robotique et AR/VR.

Nom de la cryptomonnaieJOJO

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale800,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

