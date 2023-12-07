JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

Nom de la cryptomonnaieJTO

ClassementNo.165

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5,29%

Offre en circulation422 278 735,5

Offre maximale0

Offre totale996 237 494,7865822

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.608309380488856,2023-12-07

Prix le plus bas0.30811658973196,2025-12-18

Blockchain publiqueSOL

IntroductionJTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

Secteur

Réseaux sociaux

