JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Nom de la cryptomonnaieJUP

ClassementNo.76

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.69%

Offre en circulation3,190,419,072.66

Offre maximale7,000,000,000

Offre totale6,863,983,060.273033

Taux de circulation0.4557%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.0433053112987576,2024-01-31

Prix le plus bas0.13003047620648273,2025-10-10

Blockchain publiqueSOL

IntroductionJupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.