Les Fan Tokens permettent aux fans de divers sports d’exercer une part d’influence au sein de leurs équipes, ligues ou clubs préférés. Grâce à Socios.com, les supporters peuvent participer à certaines décisions, comme choisir la chanson de célébration d’un but dans un stade de football ou déterminer quels combattants s’affronteront en MMA. En outre, les détenteurs de Fan Tokens bénéficient d’expériences exclusives telles que des rencontres avec les joueurs, des journées d’entraînement spéciales et bien plus encore.

Nom de la cryptomonnaieJUV

ClassementNo.1031

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)19.60%

Offre en circulation14,401,116

Offre maximale0

Offre totale19,956,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique38.10535085,2020-12-21

Prix le plus bas0.6159396137288436,2025-12-12

Blockchain publiqueCHZ

