KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Nom de la cryptomonnaieKAS

ClassementNo.57

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0004%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.12%

Offre en circulation27,095,219,996.729687

Offre maximale28,704,026,601

Offre totale27,095,219,996.729687

Taux de circulation0.9439%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.20754794622992162,2024-08-01

Prix le plus bas0.000169882220013181,2022-06-01

Blockchain publiqueKASPA

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world's first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

KAS/EUR
Kaspa
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (KAS)
--
Rotation 24 h (EUR)
--
