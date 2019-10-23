KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Nom de la cryptomonnaieKAVA

ClassementNo.291

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.53%

Offre en circulation1,082,847,624

Offre maximale∞

Offre totale1,082,847,624

Taux de circulation%

Date d'émission2019-10-23 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.46 USDT

Sommet historique9.19263002,2021-09-09

Prix le plus bas0.029708315116597328,2025-10-10

Blockchain publiqueKAVA

IntroductionKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.