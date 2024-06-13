KENDU

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Nom de la cryptomonnaieKENDU

ClassementNo.1267

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation948,428,147,258

Offre maximale1,000,000,000,000

Offre totale996,747,147,258

Taux de circulation0.9484%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000269385444985593,2024-06-13

Prix le plus bas0.000004621197181383,2025-12-30

Blockchain publiqueETH

IntroductionKendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.