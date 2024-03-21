KLS

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Nom de la cryptomonnaieKLS

ClassementNo.2804

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation2,588,374,456.7225513

Offre maximale4,961,000,000

Offre totale2,588,374,456.7225513

Taux de circulation0.5217%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.025728576969511432,2024-03-21

Prix le plus bas0.00006004275019449,2025-12-16

Blockchain publiqueKLS

