“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Nom de la cryptomonnaieKNC

ClassementNo.468

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.06%

Offre en circulation190,802,225.68458605

Offre maximale0

Offre totale240,847,626.58598185

Taux de circulation%

Date d'émission2017-09-25 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.5 USDT

Sommet historique5.715659905177939,2022-04-28

Prix le plus bas0.21063822763764115,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

