KRL

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Nom de la cryptomonnaieKRL

ClassementNo.1157

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.31%

Offre en circulation39,902,368.60137464

Offre maximale49,417,348

Offre totale49,417,348

Taux de circulation0.8074%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.756550465025624,2021-11-06

Prix le plus bas0.0214475563255,2018-12-11

Blockchain publiqueETH

IntroductionKryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.