KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Nom de la cryptomonnaieKSM

ClassementNo.197

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)50.16%

Offre en circulation17,591,739.67998489

Offre maximale

Offre totale17,591,739.67998489

Taux de circulation%

Date d'émission2019-08-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique623.75283412,2021-05-18

Prix le plus bas0.915787390828,2020-01-14

Blockchain publiqueKSM

