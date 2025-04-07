KTA

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Nom de la cryptomonnaieKTA

ClassementNo.254

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.78%

Offre en circulation471,501,777.4459485

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.4715%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.6916917214873683,2025-06-09

Prix le plus bas0.08456738547527073,2025-04-07

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

