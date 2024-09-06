LBTC

LBTC est un Bitcoin productif de rendement de niveau institutionnel, entièrement adossé au BTC et librement composable dans la DeFi. LBTC permet aux allocateurs de faire croître leurs avoirs en BTC tout en conservant une exposition directe à l’actif. Il est sécurisé par un consortium décentralisé de 14 leaders des actifs numériques et constitue le plus grand LST (Liquid Staking Token) de Bitcoin, représentant 60 % du marché. LBTC génère un rendement passif issu du staking du BTC sous-jacent via le Bitcoin Staking Protocol de Babylon. Il s’agit du quatrième plus grand dérivé de BTC, derrière uniquement les tokens non productifs de rendement WBTC, CBBTC et BTBC.

Nom de la cryptomonnaieLBTC

ClassementNo.8777

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)9,020.11%

Offre en circulation11,784.25882022

Offre maximale0

Offre totale11,784.25882022

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique127777.10143093918,2025-08-14

Prix le plus bas52992.9830977622,2024-09-06

Blockchain publiqueETH

