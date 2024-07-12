LB

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Nom de la cryptomonnaieLB

ClassementNo.4181

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale210,000,000,000,000

Offre totale210,000,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000025455968072916,2024-07-12

Prix le plus bas0.000000215404472948,2025-03-13

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

