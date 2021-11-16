LIFECRYPTO

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Nom de la cryptomonnaieLIFECRYPTO

ClassementNo.3110

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation2,631,194,572.27

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.2631%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.041196202448284376,2021-11-16

Prix le plus bas0.000022428549565319,2025-11-05

Blockchain publiqueETH

