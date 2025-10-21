LIFE

Cyberlife est un écosystème de jeux natif à l'IA basé sur Base, qui permet aux créateurs de concevoir, jouer et tokeniser des jeux à l'aide de l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent générer des jeux 2D et 3D à partir de simples invites, posséder des actifs numériques sous forme de NFT et monétiser leurs créations grâce à l'économie du token LIFE.

Nom de la cryptomonnaieLIFE

ClassementNo.4941

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.33862363562044756,2025-10-28

Prix le plus bas0.001490102457604418,2025-10-21

Blockchain publiqueBASE

IntroductionCyberlife est un écosystème de jeux natif à l'IA basé sur Base, qui permet aux créateurs de concevoir, jouer et tokeniser des jeux à l'aide de l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent générer des jeux 2D et 3D à partir de simples invites, posséder des actifs numériques sous forme de NFT et monétiser leurs créations grâce à l'économie du token LIFE.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.