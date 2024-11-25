LKY

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Nom de la cryptomonnaieLKY

ClassementNo.1643

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.38%

Offre en circulation19,204,751

Offre maximale20,000,000

Offre totale19,204,751

Taux de circulation0.9602%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique17.01555375778228,2024-11-25

Prix le plus bas0.09440952228620311,2025-12-24

Blockchain publiqueLUCKYCOIN

Secteur

Réseaux sociaux

