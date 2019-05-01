LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Nom de la cryptomonnaieLPT

ClassementNo.182

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)30.00%

Offre en circulation48,491,899.03944924

Offre maximale∞

Offre totale48,491,899.03944924

Taux de circulation%

Date d'émission2019-05-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique100.24478173730876,2021-11-09

Prix le plus bas0.420586727745,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

