Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Nom de la cryptomonnaieLRC

ClassementNo.345

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.51%

Offre en circulation1,368,115,710.5266128

Offre maximale0

Offre totale1,373,873,397.4424574

Taux de circulation%

Date d'émission2017-08-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.053 USDT

Sommet historique3.827154981643715,2021-11-10

Prix le plus bas0.019860698096,2019-12-18

Blockchain publiqueETH

