LTC

Litecoin est une monnaie Internet pair-à-pair qui permet des paiements instantanés à coût quasi nul à quiconque dans le monde. Litecoin est un réseau de paiement mondial open source entièrement décentralisé et sans aucune autorité centrale.

Nom de la cryptomonnaieLTC

ClassementNo.20

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)430.73%

Offre en circulation76,716,564.48347135

Offre maximale84,000,000

Offre totale84,000,000

Taux de circulation0.9132%

Date d'émission2011-11-09 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois4.3 USDT

Sommet historique412.96014112,2021-05-10

Prix le plus bas1.1137399673461914,2015-01-14

Blockchain publiqueLTC

