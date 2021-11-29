LUFC

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Nom de la cryptomonnaieLUFC

ClassementNo.2752

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation4,499,759

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0.4499%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique61.91478374891038,2021-12-30

Prix le plus bas0,2021-11-29

Blockchain publiqueCHZ

Secteur

Réseaux sociaux

