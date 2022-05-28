LUNA

Le nouveau réseau Terra héritera de la vaste équipe de développeurs et de la communauté LUNAtic passionnée qui a fait de Terra Classic la deuxième plus grande blockchain de contrats intelligents après Ethereum.

Nom de la cryptomonnaieLUNA

ClassementNo.368

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.81%

Offre en circulation709,984,438.91686

Offre maximale∞

Offre totale1,186,707,049

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique19.543333500985746,2022-05-28

Prix le plus bas0.03931222607500457,2025-10-10

Blockchain publiqueLUNA2

