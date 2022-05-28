LUNA

Le nouveau réseau Terra héritera de la vaste équipe de développeurs et de la communauté LUNAtic passionnée qui a fait de Terra Classic la deuxième plus grande blockchain de contrats intelligents après Ethereum.

Nom de la cryptomonnaieLUNA

ClassementNo.368

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.81%

Offre en circulation709,984,438.91686

Offre maximale

Offre totale1,186,707,049

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique19.543333500985746,2022-05-28

Prix le plus bas0.03931222607500457,2025-10-10

Blockchain publiqueLUNA2

IntroductionLe nouveau réseau Terra héritera de la vaste équipe de développeurs et de la communauté LUNAtic passionnée qui a fait de Terra Classic la deuxième plus grande blockchain de contrats intelligents après Ethereum.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
LUNA/USDT
Terra
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (LUNA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
LUNA/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (LUNA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...