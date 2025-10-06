LYN

Everlyn AI est le premier protocole vidéo Web3 natif d’intelligence artificielle, capable de générer des vidéos de qualité cinématographique en seulement 25 secondes grâce à son modèle fondamental propriétaire, Everlyn-1.

Nom de la cryptomonnaieLYN

ClassementNo.544

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.02%

Offre en circulation255,638,570

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2556%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0104430541406704,2025-10-06

Prix le plus bas0.057136597839542835,2025-12-05

Blockchain publiqueBSC

IntroductionEverlyn AI est le premier protocole vidéo Web3 natif d’intelligence artificielle, capable de générer des vidéos de qualité cinématographique en seulement 25 secondes grâce à son modèle fondamental propriétaire, Everlyn-1.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.