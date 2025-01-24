LYP

Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage.

Nom de la cryptomonnaieLYP

ClassementNo.4134

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale92,087,442.53523274

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.34775299131507265,2025-01-24

Prix le plus bas0.006708551029724011,2026-01-08

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

