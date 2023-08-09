M87

Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.

Nom de la cryptomonnaieM87

ClassementNo.1127

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation884,846,293,944

Offre maximale884,846,293,944

Offre totale884,846,293,944

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000146502954890166,2024-12-12

Prix le plus bas0.000000027472780135,2023-08-09

Blockchain publiqueETH

