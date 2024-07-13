MAD

$MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement !

Nom de la cryptomonnaieMAD

ClassementNo.2000

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation999,978,113,474

Offre maximale999,999,990,898

Offre totale999,978,113,474

Taux de circulation0.9999%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000073735020250762,2024-11-22

Prix le plus bas0.000000681688041872,2024-07-13

Blockchain publiqueSOL

Introduction$MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement !

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.