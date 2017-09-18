MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Nom de la cryptomonnaieMANA

ClassementNo.142

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.10%

Offre en circulation1,969,729,010.368757

Offre maximale0

Offre totale2,193,179,327.320146

Taux de circulation%

Date d'émission2017-09-18 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.024 USDT

Sommet historique5.902317189920042,2021-11-25

Prix le plus bas0.007883059792220592,2017-10-13

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

