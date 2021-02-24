MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Nom de la cryptomonnaieMASK

ClassementNo.368

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%24,19

Offre en circulation100.000.000

Offre maximale100.000.000

Offre totale100.000.000

Taux de circulation1%

Date d'émission2021-02-24 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0,85 USDT

Sommet historique97.91962343,2021-02-24

Prix le plus bas0.5230532270919396,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

