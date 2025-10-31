MB

Conçu pour les agents. Gouverné par les humains. Fiable pour tous. Le token natif de l’écosystème MineBlue, qui alimente les permissions, la réputation, la gouvernance et l’avenir du commerce autonome.

Nom de la cryptomonnaieMB

ClassementNo.3970

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06603050623536078,2025-11-03

Prix le plus bas0.015094647497112078,2025-10-31

Blockchain publiqueBSC

IntroductionConçu pour les agents. Gouverné par les humains. Fiable pour tous. Le token natif de l’écosystème MineBlue, qui alimente les permissions, la réputation, la gouvernance et l’avenir du commerce autonome.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.