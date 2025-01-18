MCDULL

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

Nom de la cryptomonnaieMCDULL

ClassementNo.853

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation7,555,555,555,554

Offre maximale8,888,888,888,888

Offre totale8,888,888,888,888

Taux de circulation0.8499%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000015816665141827,2025-01-18

Prix le plus bas0.000001792014881373,2025-12-18

Blockchain publiqueSOL

IntroductionMcDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.