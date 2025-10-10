MCDX

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieMCDX

ClassementNo.2112

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)104,885.46%

Offre en circulation3,043.03041979

Offre maximale∞

Offre totale6,499.91711621

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique323.9792046009571,2025-12-18

Prix le plus bas293.2122259186859,2025-10-10

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

