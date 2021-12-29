MCRT

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

Nom de la cryptomonnaieMCRT

ClassementNo.2046

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation5,038,275,907

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale7,199,999,993

Taux de circulation0.5038%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09779986635067162,2021-12-29

Prix le plus bas0.000208020971039194,2026-01-08

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

