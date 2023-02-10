MDAO

La communauté des détenteurs du token MarsDAO développe des produits visant à résoudre trois principales tâches : 1. Générer un profit transparent sur le marché des cryptomonnaies pour les détenteurs de tokens ; 2. Faciliter l'interaction avec un marché en pleine expansion ; 3. Résoudre le problème de l'inflation grâce au modèle déflationniste de MarsDAO.

Nom de la cryptomonnaieMDAO

ClassementNo.2344

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.06%

Offre en circulation70,599,019.82

Offre maximale100,000,000

Offre totale95,968,858.05331515

Taux de circulation0.7059%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6465163509478522,2023-02-10

Prix le plus bas0.005330428911758737,2025-11-20

Blockchain publiqueBSC

IntroductionLa communauté des détenteurs du token MarsDAO développe des produits visant à résoudre trois principales tâches : 1. Générer un profit transparent sur le marché des cryptomonnaies pour les détenteurs de tokens ; 2. Faciliter l'interaction avec un marché en pleine expansion ; 3. Résoudre le problème de l'inflation grâce au modèle déflationniste de MarsDAO.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.