MENGO

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Nom de la cryptomonnaieMENGO

ClassementNo.2009

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.57%

Offre en circulation14,697,115

Offre maximale30,000,000

Offre totale30,000,000

Taux de circulation0.4899%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.032450914997048,2021-11-10

Prix le plus bas0,2021-11-29

Blockchain publiqueCHZ

IntroductionFlamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.